Zur Earth Hour am Samstag ( 27. März) machen um 20.30 Uhr Ortszeit Millionen Menschen auf der ganzen Welt, in tausenden Städten und Unternehmen für eine Stunde das Licht aus. Gemeinsam setzen sie ein globales Zeichen für den Klimaschutz und einen lebendigen Planeten. In Ahlen gehen für eine Stunde die Lichter aus auf der Mittelzunge des Marktplatzes und in der Unterführung am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Auch der blaue Wasserturm an der Guissener Straße wird für eine Stunde im Dunklen stehen.

Größte weltweite Aktion

Die Earth Hour des WWF ist die größte weltweite Klima- und Umweltschutzaktion. Und obwohl die weltweite Situation in diesem Jahr aufgrund von Covid-19 keine leichte ist, haben Menschen mit der Earth Hour 2021 dennoch die Chance, online und von zu Hause aus Einfluss zu nehmen. Egal wo sie sich auf der Welt befinden, sie können sich mit der Earth Hour 2021 für mehr Anstrengungen beim Klimaschutz aussprechen.

So können private Haushalte und Unternehmen am 27. März um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht ausschalten. Fotos oder Videos vom Lichtausschalten können in den sozialen Netzwerken gepostet werden.