„Click & Meet“ geht in Ahlen in die vierte Woche. Vorausgesetzt, der Kreis Warendorf bleibt unter der 100er-Inzidenz. Die gute Nachricht brauchte am Freitag ihre Zeit, um lang durch die Fußgängerzone alle Geschäftsleute zu erreichen. Und um richtig verstanden zu werden.

Keine landesweite Notbremse: Dank der kreisweiten Inzidenzquote würde es nach Stand von Freitag ab Montag auch in Ahlen so weitergehen, wie in den vergangenen drei Wochen. Heißt: Shoppen nach vorheriger Terminbuchung. Sei es online, per Telefon oder direkt an der Ladentür. Neu: Auch Solarien dürfen im Sinne juristischer Gleichbehandlung wieder öffnen.

„Alle Einzelhändler freuen sich“, reagierte unmittelbar nach Bekanntgabe der ab dem 29. März geltenden Landesverordnung NRW Sylvia Sommer, Sprecherin der Kaufleute innerhalb der Wirtschaftsvereinigung „Pro Ahlen“. Und: „Wenn es mit dem Click & Collect so weitergegangen wäre, wäre das für viele eine Katastrophe gewesen.“

Bereits am Morgen war der Kreis Warendorf neben anderen als Modellregion für kontrollierte Lockerungen in einzelnen Bereichen des öffentlichen Lebens genannt worden. Auf Medienberichte reagierte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Mittag mit kurzer Klarstellung: „Das ist alles Quatsch. Es ist noch nichts entschieden.“