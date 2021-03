SPD-Kritik: Zu wenig für die Kultur

Bürgermeister Dr. Alexander Berger drückte am Donnerstag in der Ratssitzung selbst auf den Resetknopf und nahm die Vorlage zum Beschluss über das Bürgerforum von der Tagesordnung. Vorausgegangen war eine sachliche, aber äußerst kontroverse Diskussion um den Stellenwert von Kultur im Nutzungskonzept der Stadthalle.

Dabei hatte in der Aussprache alles darauf hingedeutet, dass es bei dem eingeschlagenen Zeitplan bleiben sollte. Mit der lapidaren Feststellung „Optionen kosten Geld“ hatte Matthias Harman den SPD-Antrag, der eine Option für die stärkere Einbeziehung der VHS einschließlich der Räume in der ehemaligen Paul-Gerhardt-Schule am Stephansweg vorsieht, vom Tisch gewischt und angekündigt, dass die CDU dem Verwaltungsvorschlag vorbehaltlos zustimme.

SPD-Fraktion für große Lösung

Bevor sich SPD-Fraktionschef Sebastian Richter mit der überraschenden Ankündigung „Die SPD stimmt der Verwaltungsvorlage nicht zu“ zu Wort meldete, lieferte sich Rolf Leismann (BMA) noch ein Wortgefecht mit dem Bürgermeister. Er hatte Kämmerer Dirk Schlebes vorgeworfen, bei seinen Kostenberechnungen für das Bürgerforum mit geschönten Zahlen zu arbeiten. Diesen Vorwurf wies Berger für den Angesprochenen zurück.

Sebastian Richter machte deutlich, dass sich seine Fraktion sehr gut eine große Lösung vorstellen könne, wie es seinerzeit auch die Stadtgesellschaft mit dem Bürgerentscheid und den Planungsworkshops zum Ausdruck gebracht habe.

Gegenwind von der FDP

Die Vorsitzende der Bündnisgrünen, Petra Pähler-Paul, sprang Richter bei. Die Bürgerinnen und Bürger hätten einen Anspruch auf ein Zentrum für kulturelle Veranstaltungen in der Innenstadt. Zugleich kritisierte sie den vorgelegten Nutzungsplan, der Volkshochschule und Stadtbücherei sowie die Eingliederung in ein Konzept „Dritte Orte“ zu wenig berücksichtige. Statt der Option Kultur sei nur die Option Stadthalle mit Vollküche gezogen worden. Gegenwind kam auch von den Liberalen, für die Norbert Fleischer die geplante Vollküche ablehnte. Auch der FDP komme das Konzept der „Dritten Orte“ in der Planung, die den Auslobungsunterlagen beigefügt werden soll, zu kurz. Der seinerzeit von der FDP geforderte Plan B habe eine deutlich kulturellere Ausrichtung vorgesehen.

FWG-Chef Heinrich Artmann wiederholte seine Kritik an der Dimensionierung und den Kosten und fragte: „Was wird für die Ahlener gebraucht?“ In der Frage der Stadthallenküche sollten die Ahlener Gastronomen mit an Bord genommen werden, empfahl Artmann.

Verbindungstrakt als „Dritter Ort“

Für die „Ahlener Rathausfreunde“ kritisierte Alfred Thiemann die Planung unter Kostengesichtspunkten und warnte davor, „Geld auf den Kopp zu hauen, das wir nicht haben“. Zudem gab er zu bedenken, dass das Gebäude der Stadtbücherei unter Denkmalschutz stehe.

Für die Verwaltung versuchte ZGM-Leiter Florian Schmeing noch einmal, die Vorzüge der bisherigen Planung schmackhaft zu machen, indem er auf die fünf Räume hinwies, die für VHS im zweiten Obergeschoss der Stadtbücherei entstehen sollen. Auch der Verbindungstrakt zwischen Bürgerforum und der Bücherei lasse sich sehr wohl als „Dritter Ort“ darstellen. Zur Förderkulisse meinte Florian Schmeing, dass jede weitere Zeitverzögerung bei der Beantragung Mehrkosten nach sich ziehen würde.

Sachverstand von außen einbeziehen

Für die SPD erklärte Gabi Duhme abschließend, dass ihre Fraktion hinter dem Antrag aus dem Jahr 2019 stehe, der den Neubau einer Stadthalle vorsehe, aber auch eine Lösung der Raumprobleme der Volkshochschule. Auch wenn zutreffe, dass ihr „Herz unbedingt für die Stadthalle schlägt“, müssten die offenen Fragen von VHS und Stadtbücherei mitgedacht werden.

Sie vermisse in der unter großem Zeitdruck geführten Diskussion die Stellungnahme der Kulturabteilung. „Uns ist auch der ,Dritte Ort´ sehr wichtig“, betonte Duhme und fasste ihr Urteil über das vorliegende Nutzungskonzept zusammen: „Es ist zu wenig.“

Nach dieser Erklärung beantragte Ralf Marciniak für die CDU eine Sitzungsunterbrechung. Abschließend erklärte Dr. Alexander Berger, angesichts der Tatsache, dass es keine Mehrheit gebe und um eine Kampfabstimmung zu vermeiden, ziehe er die Verwaltungsvorlage zurück. Zugleich versicherte er auf Nachfrage von Petra Pähler-Paul, dass man mit allen Beteiligten in einen Diskussionsprozess einsteigen werde und dabei auch Sachverstand außerhalb von Rat und Verwaltung einbeziehen werde.

Nächster Akt vermutlich in der Ratssitzung am 11. Mai.