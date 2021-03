Maikirmes und Stadtfest fallen aus

AhlenBis in den Sommer hinein werden auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie in Ahlen keine Großveranstaltungen durchführbar sein. Zu dieser Einschätzung kam am Donnerstagmorgen der Krisenstab der Stadt. Was das im Einzelnen bedeutet, darüber informierte Bürgermeister Dr. Alexander Berger gemeinsam mit Gabriele Hoffmann nachmittags den Rat.

In ihrer Präsentation hatte die städtische Rechtsdirektorin die Events, die normalerweise in den kommenden Monaten auf dem Programm stehen würden, mit verschiedenen Farben hinterlegt. Rot, gleichbedeutend mit ihrer Absage: Maikirmes, Gourmetmarkt, Stadtfest und die Reihe „Tralla-City“ sowie der Florianstag der Feuerwehr und sämtliche Schützenfeste. Noch grün markiert: „Pöttkes- und Töttkenmarkt“, das Sattelfest auf der Zeche und die Herbstkirmes, die vielleicht – wie 2020 erfolgreich erprobt – wieder als „Pop-up-Freizeitpark“ auf dem Rosenbaum-Platz stattfinden könnte. Wenn denn das Infektionsgeschehen und die dann geltenden Verordnungen es zulassen. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, verbreitete Gabriele Hoffmann zumindest ein wenig Optimismus. Nicht aufgeführt war der „Ahlener Advent“. Da sei sie sich eigentlich „ziemlich sicher“, dass er im Dezember möglich sein werde, so die Leiterin der Ordnungsbehörde.

Zur aktuellen Lage stellte der Bürgermeister fest, diese habe sich im Zuge der dritten Welle auch in Ahlen wieder verschärft. „Wir haben gut daran getan, unsere Allgemeinverfügung mit der Maskenpflicht aufrechtzuerhalten“, so Berger und kündigte deren Verlängerung bis zum 18. April an.

Inzidenz „im Gleichschritt“ mit dem Kreis

Gabriele Hoffmann wartete mit konkreten Zahlen auf: 134 Infizierte gab es in Ahlen am 10. Februar, zwei Wochen später am 23. Februar mit 67 nur noch halb so viele und nun 128 (Stand 25. März), was fast wieder eine Verdoppelung bedeutet. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz bewege sich die Wersestadt aber mittlerweile „relativ im Gleichschritt mit dem Kreis“, die Verlaufslinien der Entwicklung hätten sich angenähert.

Hoffmann informierte weiter darüber, dass die vorübergehend ausgesetzten Freitagsgebete in den Ahlener Moscheen seit dem 26. Fe­bruar wieder stattfinden, unter Beachtung der Hygieneregeln. Die regelmäßigen Kontrollen durch Ordnungsdienst und Polizei hätten bisher keine Beanstandungen ergeben. Gleichwohl werden im Stadtgebiet immer wieder „Maskensünder“ ertappt; seit Jahresbeginn wurden 2353 Buß- und 527 Verwarnungsgelder in einer Gesamthöhe von 63 589 Euro kassiert. Vier Wochen zuvor standen noch Einnahmen von 39 000 Euro zu Buche. Ein deutlicher Anstieg also.

Auf Kosten der Stadt wurden inzwischen etwas mehr als 29 000 FFP2-Masken verteilt. Die Nachfrage geht laut Gabriele Hoffmann allmählich zurück.Durch das Schnelltestzen­trum am Wersestadion wurden seit dessen Eröffnung insgesamt 7054 Testungen durchgeführt, davon 3798 im mobilen Einsatz. Positiv fielen 66 Tests aus (0,94 Prozent). Der Kreisdurchschnitt liegt bei 0,4 Prozent. Die Differenz erklärte Gabriele Hoffmann damit, dass in Ahlen bei positivem Schnelltest in der Regel auch die Familienangehörigen sofort getestet werden.