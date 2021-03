Die Digitalisierung an der Städtischen Gesamtschule geht in die nächste Runde. Am letzten Schultag vor den Osterferien wurden allen Lehrerinnen und Lehrern das durch den Schulträger zur Verfügung gestellte iPad und der zugehörige Stift überreicht.

Nach zahlreichen Wochen des Distanzlernens mit eigenen Endgeräten beginne nun, so die Schulleitung, ein neues Zeitalter an der Städtischen Gesamtschule. Digitale Tafelbilder, Padlets oder auch Lernvideos werden von nun an den Unterricht bereichern.

Feinheiten des neues Arbeitsgeräts

Während der Osterferien können die Lehrerinnen und Lehrer sich intensiv mit ihrem neuen Arbeitsgerät beschäftigen und die Feinheiten kennenlernen. Im Rahmen von Fortbildungen sammelten sie bereits viele digitale Kompetenzen und didaktische Fähigkeiten, um digitale Technologien sinnvoll im Unterricht einsetzen zu können.

Nun freut sich Fabian Blech als stellvertretender Schulleiter noch auf WLAN, die Beamer, Apple-TV und Whiteboards: „Damit sind wir dann dem digitalen Unterricht einen entschiedenen Schritt nähergekommen.“