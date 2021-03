Ein Ahlener Schüler sitzt brütend vor einer Klassenarbeit. Nervös kaut er auf dem Ende seines Bleistifts herum. „Wie löse ich nur diese Aufgabe?“, denkt er sich. Dann steht sein Lehrer vor ihm. „Klassenarbeiten schreiben wir nicht mit dem Bleistift“, sagt der. Der Bleistift muss zurück in den Schulranzen wandern. Hat er das verdient? Ja, weil er nicht dokumentenecht schreibt. Das ändert aber nichts an dem Umstand, dass dem Bleistift Ehre gebührt, weil er vor etwa 450 Jahren für eine echte Revolution sorgte: Mit ihm konnte nun jeder seine Gedanken schriftlich fixieren. Er entwickelte sich zum einflussreichsten Kommunikationsmittel der Welt. Patent vor 163 Jahren Grund genug, das Schreibwerkzeug am 30. März, dem „Internationalen Tag des Bleistifts“, zu ehren. Warum gerade heute? Letztlich weiß das keiner so genau. Jedenfalls erhielt an diesem Tag vor 163 Jahren, im Jahr 1858, der Amerikaner Hymen L. Lipman das Patent für einen Bleistift mit einem am Ende angebrachten Radiergummi.