Jeder Tag ein Abenteuer

Offiziell ist für Christa Schröder am 1. April Schluss. Dann hat sie 40 Jahre Erziehungsarbeit in Kindergarten und Kindertagesstätte hinter sich. Dabei ist die Dolbergerin immer dem evangelischen Träger ihrer Arbeitsplätze treu geblieben. „Angefangen habe ich 1978 im evangelischen Kindergarten Jona in Ahlen und ging später in die evangelische Kita Dolberg“, erzählt die Ruheständlerin.

Seit damals hat sich vieles im Arbeitsalltag verändert. „Die Betreuung ist heute ungleich aufwendiger geworden, es gibt erheblich mehr Papierkram“, vergleicht Christa Schröder. Das meine sie jedoch nicht negativ. Zwar wurde schon immer die Entwicklung der Kinder genau beobachtet und dokumentiert. Doch war der Umfang früher wesentlich überschaubarer. War der Kindergarten zu Beginn ihrer Berufstätigkeit mehr Spielzeit für die Kinder, sei die Kita heute schon beinahe eine Vorschule geworden.

Auch die Betreuungszeiten haben sich deutlich geändert. „Wir hatten früher von 8 bis um 12 Uhr und dann wieder von 14 bis 16 Uhr offen“, berichtet die Erzieherin aus Leidenschaft. Heute sei es ein komplettes Ganztagsprogramm.

Gesteigerte Arbeitsbelastung

Ihrer Meinung nach liegt der Grund dafür in der erheblich gesteigerten Arbeitsbelastung der Familien. „Als es die Zeche noch gab, hatten wir viele Kinder aus Bergmannsfamilien“, gibt sie an. Die Familien verfügten über ein üppiges Einkommen, die Ehefrauen und Mütter blieben oft zuhause. „Das hat sich heute geändert und damit auch der Anspruch an die Erzieherinnen“, erläutert Christa Schröder.

Ihrer Meinung nach hat das auch Auswirkungen auf das Engagement der Eltern. Bis vor ein paar Jahren wurde mehr mit den Eltern zusammen gemacht. „Wir hatten sogar Familienfreizeiten auf Borkum und im Sauerland“, erinnert sich Schröder. Die Bereitschaft, im Kindergarten oder der Kita mal mit anzupacken, sei allerdings in den meisten Fällen auch heute noch recht hoch.

„Ich würde meiner Enkelin heute immer noch zuraten, wenn sie mich nach dem Erzieherinnenberuf fragen würde“, betont Christa Schröder abschließend. Denn für sie sei es immer noch der schönste Beruf der Welt. „Und jeder Tag mit den Kindern ist ein Abenteuer“, resümiert sie.