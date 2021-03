Ahlen / Neubeckum„Kaffee kann ich leider nicht anbieten“, entschuldigt sich Hannelore Weber-Michels, „wir haben kein Wasser.“ Aber wenigstens funktionieren Telefone und Computer seit Montag wieder. So herrscht im Verkaufsraum des Autohauses Weber an der Hauptstraße in Neubeckum auf den ersten Blick fast schon Business as usual. Der Qualm hat sich verzogen, die frisch po­lierten Neuwagen glänzen in der Frühlingssonne, die durch die große Glasfront scheint. „ Es ist eine Katastrophe. “ Hannelore Weber-Michels Doch schon in den Nebenräumen hinter der Ausstellungshalle bietet sich ein anderes Bild.