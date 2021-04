„Uns dauert das mit Herrn Arztberg zu lange. Wir fangen einfach schon mal an“, gab Matthias Bußmann als Devise für den Arbeitseinsatz der „Holtergeister“ am Mittwochmorgen zur besten Marktzeit aus.

Im Nu war der Eingangsbereich vor Haus Holtermann von den in Arbeitskluft gewandeten „Holtergeistern“ mit weiß-rotem Flatterband abgesperrt und die mitgebrachten Utensilien wie Leiter, Farbtopf, Quast, Eimer und ein Hilti-Koffer dekorativ verteilt. Dem freiwilligen Arbeitseinsatz stand nun nichts mehr im Wege. Bis auf den Umstand, dass es sich um eine symbolisch gemeinte Guerilla-Aktion handelte.

Passanten neugierig

„Ein verfrühter Aprilscherz“, unkte eine vorübergehende ältere Dame in Begleitung, die sogleich wissen wollte, wann denn in den Räumen des ehemaligen Textilkaufhauses das Café öffnen würde. Für den Fall einer baldigen Eröffnung würde sie sich schon einmal für einen Kaffee anmelden.

Auch die Reaktionen der übrigen Passanten waren durch die Bank positiv. Sie quittierten augenzwinkernd den Wink mit dem Zaunpfahl, dass sich endlich an der denkmalgeschützten Fassade etwas tun müsse.

Nachdem der Eigentümer darauf verzichtet hatte, das Geld für eine Machbarkeitsstudie, für die die Stadt erfolgreich das Sofortprogramm des Landes angezapft hatte, in Anspruch zu nehmen, ist das Gespräch wieder ins Stocken geraten.

Druck auf Eigentümer

Daraufhin hatte Bürgermeister Dr. Alexander Berger am 16. Dezember angekündigt, den Druck auf den Eigentümer aufrechterhalten zu wollen. Die Stadt sei nunmehr gezwungen, „alles in die Wege zu leiten, um die denkmalgerechte Fassadensanierung notfalls auch mit ordnungsrechtlichen Mitteln durchzusetzen“, so Berger. In einem Telefonat hatte der Eigentümer versichert, die Fassadensanierung angehen zu wollen.

„Wir wollen mit unserer Aktion Herrn Arztberg an seine Zusage erinnern“, meinte Michael Leifeld. Angesichts der schon wieder verstrichenen Zeit sei das ja nur verständlich.