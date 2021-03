Maske unter der Nase heißt: keine Maske! Das hat Anne Bettenstedt von der Stadt Ahlen schriftlich. Mit der ersten Mahnung erhöhte sich der Schuldenstand der 85-Jährigen soeben auf 78,50 Euro. Doch jetzt die überraschende Wende. Mit dem Rückzieher. Der Bürgermeister schellte bei der Rentnerin an. Ein Fußpflege-Termin bringt Anne Bettenstedt am 10. Februar auf die Beine. Es ist die Woche, in der die Stadt Ahlen ihre Schneemassen via Sattelschlepper abtransportieren lässt. Wenn schon einmal von der Straußstraße in die Stadt, soll es auch noch die 300 Meter zur nächsten Drogerie gehen. Die Ahlenerin steht vor der roten Ampel der Fußgängerzone in Höhe des Kugelbrunnens. Der erste Schritt nach dem Stillstand bringt sie, wie sie erzählt, ins Rutschen. „Das war ein Eisspektakel. Ich habe mich noch so gerade halten können.