Im Rahmen der Reihe „Marktmusik“ lockt ein Konzert am Ostersonntag , 4. April, mit Musik und Tanz sowie einigen bekannten Werken. Ein Ensemble der Dortmunder Philharmoniker und die Tänzerin Anastasia Kostner aus Meran sind zu Gast.

„Die Auferstehung“ heißt es ab 18 Uhr in der St.-Ludgeri-Kirche. Das Konzert wird erneut live im Internet übertragen (www.marktmusik-ahlen.de) und in Kooperation mit der Kulturgesellschaft der Stadt Ahlen ausgerichtet.

„Der Tanz ist eine Sprache"

„Tanzen ist Auferstehen“ – Nach diesen Worten der Dichterin Silja Walter agiert Anastasia Kostner gemeinsam mit einem Quartett der Dortmunder Philharmoniker. An der Orgel sitzt Christian Rose aus Menden. „Der Tanz ist eine Sprache“, sagt Kostner, Es sei umwerfend, wie viel durch den Körper ausgesagt werden kann. Mit einem Tanz zu Händels Konzert „Opus 4“ in F-Dur wird sie das Auferstehungsszenarium zu Ostern in Bewegung ausdrücken. „Mit vier oder fünf Jahren habe ich angefangen, mit kleinen Freunden durch die Wohnzimmer zu tanzen – natürlich war immer Musik als Stimulus dabei“, sagt Anastasia Kostner. „Ich glaube fest daran, dass wir unsere Körper so bewegen, wie wir innerlich sind, wie wir denken. Mittels dieses Prinzips sind wir in einem ständigen Werdegang, und die Entwicklung ist niemals zu Ende.“Werke für Streichquartett werden das Programm begleiten.