Am sogenannten Carfreitag führte die Kreispolizeibehörde in Zusammenarbeit mit der Stadt Ahlen und dem Kreis Warendorf in einem mehrstündigen Präsenzeinsatz schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen in Ahlen durch.

Insgesamt wurden die Geschwindigkeiten von 2343 Fahrzeugen gemessen. 80 waren zu schnell. 66 Mal wurde ein Verwarngeld erhoben und in 14 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet.

Bei der Kontrolle weiterer 43 Fahrzeuge wurden zwei Verwarngelder, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Missachtung einer roten Ampel, ein Kontrollbericht und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erhoben.

Zusammenkünfte der Auto-Tuner-Szene wurden während des mehrstündigen Einsatzes nicht festgestellt. Die Sperrungen des Zechengeländes für den Autoverkehr werden am Dienstag gegen 6.30 Uhr wieder aufgehoben.