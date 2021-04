Die Auslieferung der letzten Gelben Tonnen könnte sich noch bis Mitte April hinziehen. Das erklärte Stenau-Geschäftsführer Dr. Hubertus Reloe auf Redaktionsanfrage. Eine Leserin hatte sich gemeldet, nachdem sie über die Hotline mehrfach vertröstet worden sei. Der Bedarf an Nachlieferungen sei recht hoch, so Reloe. Dadurch komme es auf den letzten Metern insgesamt zu Verzögerungen. Pre Zero habe zugesichert, dass bis zur nächsten Abfuhr alle Haushalte versorgt seien. Wer – wie die Anruferin – keine Gelben Säcke mehr im Bestand habe, könne auch mit anderen Farben überbrücken.