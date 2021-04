Das Aktionsfeld ist markiert, Aldi startklar für seine Rückkehr in den Norden. „Wir haben die Baugenehmigung erhalten“, bestätigt Jana Freund aus der Marketingzentrale in Essen wenigen Stunden vor dem langen Osterwochenende. Die Bauarbeiten für Ahlens größten Aldi in Ahlens ehemals kleinstem Netto starten offiziell in dieser Woche, obwohl eine Baggerschaufel bei Vorarbeiten bereits erstes Pflastergestein beiseite räumte.