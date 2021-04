Ja, ich bin ein Glückskind, denn innerhalb von nur 45 Minuten habe ich am Samstag einen Impftermin für Über-60-Jährige im Impfzentrum Ennigerloh bekommen. Das schönste Ostergeschenk sollte mir am Ostermontag um 20.15 Uhr „verabreicht“ werden. Damit bin ich eine von rund 2200 Impfwilligen, die von der kurzfristigen Sondervergabe der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe Gebrauch machen konnten. 300 der Über-60-Jährigen wurden, wie der Kreis mir mitteilt, am Ostersonntag und Ostermontag in Ennigerloh zusätzlich geimpft, 1900 weitere Termine außer der Reihe folgen bis kommenden Sonntag.

Im dichten Schneetreiben fahre ich am frühen Abend von Ahlen nach Ennigerloh. Das beleuchtete Impfzentrum auf dem Gelände der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf finde ich aufgrund der guten Ausschilderung auf Anhieb.

Rotes Band für Impfstraße 3

Am Eingang zu den Parkplätzen empfängt mich ein freundlicher Mitarbeiter. Nach Vorlage der Buchungsbestätigung erhalte ich ein rotes Band mit der Nummer drei. Damit bin ich für die dritte der vier Impfstraßen registriert. Meine Begleitung darf unter Aktivierung der Luca-App mitkommen.

Der volle Parkplatz lässt eher auf Hochbetrieb denn auf österliche Ruhe schließen und damit einhergehend eine längere Wartezeit vermuten. Doch entgegen aller Befürchtungen klappt alles reibungslos. Meine Bögen mit den persönlichen Angaben zu Vorerkrankungen und Medikamenten-Unverträglichkeiten habe ich bereits zu Hause ausgefüllt.

Ich lege meinen Personalausweis, die Krankenversichertenkarte, Impfpass und den ausgefüllten Aufklärungsbogen vor und werde weitergeleitet. An einem Stehtisch erwartete mich ein ärztlicher Berater. Er geht mit mir den Aufklärungsbogen durch und weist mich auf eventuelle Nebenwirkungen hin, die ich als Folge der Impfung bekommen könnte.

„ Auf die Minute genau um 20.15 Uhr nehme ich Platz. Auf die Minute genau um 20.15 Uhr nehme ich Platz. “ Angelika Knöpker

Wenige Meter weiter werde ich zu einer freien Kabine geleitet. Auf die Minute genau um 20.15 Uhr nehme ich Platz. Es stellte sich ein freundlicher Rettungssanitäter vor, der mir die Astrazeneca-Impfung im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung verabreichen soll. Nach dem Desinfizieren der Einstichstelle setzt er die Spritze, professionell und sicher, ohne dass ich etwas merke.

Weiter geht es in den Ruheraum mit anderen Geimpften, die unter Corona-Bedingungen ihre Plätze eingenommen haben. Nach einer Viertelstunde erhalte ich meine Unterlagen gegen Rückgabe der Bänder mit Anhänger zurück. Nach der ersten ruhigen Nacht geht es mir sehr gut, keine Nebenwirkungen feststellbar.

Dickes Lob für Organisation

Ein dickes Lob möchte ich den Impfteams für die reibungslose Organisation und vor allem den Frauen und Männern der Sicherheitsdienste aussprechen. Sie trotzen den eisigen Temperaturen und dem Schneetreiben, sind bis 21 Uhr im Einsatz und sehr freundlich und kompetent. Jede Frage können sie beantworten und sie sind individuell behilflich.

Jetzt warte ich auf meine zweite Impfung, die für Ende Juni terminiert ist.