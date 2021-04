Alltours macht gute Laune. Mit tristen Paketen und bunten Katalogen, die am Donnerstagvormittag im Reisebüro Dr. Pieper ausgepackt werden. Johannes Pieper ist in Aufbruchstimmung. „Ich gehe davon aus, dass wir unsere Öffnungszeiten jetzt wieder etwas ausweiten müssen.“ Und – Ausrufzeichen: „Sobald sich die Lage entspannt hat, rechne ich mit einem regelrechten Run. Mit steigenden Reisepreisen und ausgebuchten Destinationen.“ Darum sein Rat: jetzt den Sommer buchen. Nie seien die Veranstalter so kulant mit Stornierungen gewesen wie jetzt. Eigentlich wäre der Sommer 2021 jetzt schon weitestgehend gelaufen. Januar und Februar seien die starken Monate, sagt der Reiseanbieter vom Markt. Doch diesmal wurden selbst die wenigen Stunden, in denen die Eingangstür geöffnet war, lang.