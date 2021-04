Es sind noch Plätze frei im VHS-Online-Workshop „Das Einmaleins der Fotografie für Einsteiger*innen (ab 14 Jahren)“, der am 18. April (Sonntag) von 10 bis 16 Uhr unter der Leitung der Fotografen Roland Artur Berg stattfindet.

Eine Kamera besitzt eine Vielzahl technischer Bedienelemente, die oftmals ungenutzt bleiben. Ziel dieses Workshops ist es, die vielseitigen, technischen Funktionen einer Fotokamera besser zu kennen und für eigene Bildideen bewusst einsetzen zu können.

Belichtung und Weißabgleich

In diesem Online-Workshop vermittelt der erfahrene Fototrainer leicht verständlich die Themen Belichtung, Weißabgleich, Autofokus, Schärfentiefe sowie die Wahl des richtigen Objektivs. Das hinzugewonnene Wissen wird unter professioneller Anleitung sofort im Workshop ausprobiert und Fehler korrigiert. So gewinnen die Fotofreunde mehr Sicherheit in der Anwendung. Die Teilnehmenden sollten ihre eigene Spiegelreflex-, Bridge- oder Systemkamera für die praktischen Übungen bereithalten.

Für den Workshop wird ein virtueller Klassenraum bereitgestellt, hierzu erhält man nach der Anmeldung die Zugangsdaten. Es ist keine Ermäßigung möglich. Anmeldung über die VHS-Homepage.