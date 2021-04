Der Hamster war und ist in aller Munde. Jedoch fiel er vor allem im vergangenen Jahr eher negativ auf, als er in sämtlichen Supermärkten die Regale mit Klopapier und Nudeln in Windeseile leer hamsterte. „Muss das denn sein?“ fragten sich viele damals. Nein, muss es nicht. Denn in Ahlen gibt es jetzt einen Hamster, der nicht etwa wild die Regale plündert, sondern seinen Kunden vorbestellte Einkäufe nach Hause liefert. Und zwar auf den Apfel oder die Birne genau. Kein nerviges Abhetzen Seit wenigen Tagen fahren nämlich Nadine und Ingo Schneider mit ihrem „Hamsterexpress“ durch Ahlen. Bei ihnen kann man einfach einen Einkaufszettel einreichen und findet in der Regel am Folgetag gegen eine Liefergebühr, die abhängig von der Höhe des Einkaufswertes ist, seinen Wocheneinkauf vom Supermarkt der eigenen Wahl vor der Haustür. Volle Supermärkte in Corona-Zeiten und nerviges Abhetzen nach einem stressigen Arbeitstag? Entfällt.