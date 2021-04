Galgenhumor lässt Kirsten Krimphove kurz auflachen. Aus Mittwoch wurde nichts, aus Donnerstag auch nicht. Und sollte sie selbst an diesem Freitag leer ausgehen, dann wird die Schulleiterin auch noch den Samstag in ihrer Albert-Schweitzer-Grundschule verbringen, um auf die avisierten 328 Schnelltests zu warten. Knapp ihr Kommentar: „Ich habe hier zwar genug zu tun. Aber ich habe auch noch Ferien.“ Von denen am Ende ein freier Tag blieb. Der Gründonnerstag. Überrascht hat sie nicht, dass NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer am Donnerstagnachmittag den Distanzunterricht für die erste Woche nach den Osterferien ausrief.