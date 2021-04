Ein älterer Passant schaut interessiert durch den Bauzaun an der Ostenmauer 19. „Darf ich mal ein Foto machen?“, fragt er die Handwerker, um gleich zu berichten, warum. „Ich kenne das Haus und seine früheren Bewohner noch aus der Zeit um 1960/61. Es roch hier immer so gut, wenn gekocht wurde. Und hinterm Haus gab es einen Taubenschlag.“

Über so eine Begegnung freut sich Gerd Pollmeier , dessen Zimmereibetrieb seit Wochen und Monaten mit der Sanierung des historischen Fachwerkhauses betraut ist. „Wir suchen solche alten Geschichten, die sich um dieses Gebäude drehen“, lässt er den spontanen Baustellenbesucher wissen. „Schreiben Sie das doch mal auf“, bittet er den Senior.

Sockel bereits fertig gemauert

An diesem Freitag haben Pollmeier und sein Mitarbeiter Jan Bender schwerwiegende Aufgaben: Sie entfernen die Stahlträger, auf denen die Fachwerkkonstruktion ruhte, seitdem es vor einigen Wochen um 40 Zentimeter nach oben gehievt wurde. Inzwischen wurde der Sockel neu gemauert und die abgängigen Fachwerkteile ergänzt, so dass das Gebäude wieder „auf eigenen Beinen“ stehen kann, wie Pollmeier es beschreibt.

Rund 120 Quadratmeter Wohnfläche entstehen

Eines der Gefache wurde auch schon ausgemauert, allerdings erst mal nur „zur Probe“, denn die Handwerker wollen sehen, wie weit die Steine nach hinten gesetzt werden müssen, um noch genug Spielraum für das nachträgliche Verputzen der Gefache zu haben. Wie berichtet, werden die historischen Backsteine weitgehend wiederverwendet. Nach der Sanierung hat das Gebäude rund 120 Quadratmeter Wohnfläche.

Der Passant erinnert sich indes weiter: Kaupmann – so sei der Name der Familie gewesen, die hier jahrzehntelang wohnte. „Das war alles sehr beengt in dem kleinen Haus. Die ganze Familie mit Kindern lebte da. Und dann war da noch ein Zimmer untervermietet“, sagt er. Vielleicht schreibt er es ja wirklich auf.