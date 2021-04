Spiel, Satz und Sieg: Die Erfolge von Steffi Graf und Boris Becker versetzten Mitte der 1980er Jahre eine ganze Nation ins generationsübergreifende Tennis-Fieber. Als andere erst begannen, den „weißen Sport“ als Geschäftsmodell zu entdecken, hatte sich Heinz-Günter Hardegen längst mit seiner Tennishalle an der Sachsenstraße etabliert, sogar eine erste Erweiterung fertiggestellt. Nach 43 Jahren übergibt Martin Hardegen, der den Betrieb am 1. September 1999 von seinem Vater Heinz-Günter übernommen hatte, in jüngere Hände: „Zum 1. Mai dieses Jahres haben Richard Ströhl und Patrick Pihan das Zepter in der Hand“, verrät Hardegen. „Sie sind bilden gemeinsam die Padel GmbH.“ Langjährige Weggefährten und Stammkunden wurden in diesen Tagen bereits über den Verkauf informiert.