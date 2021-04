Stäbchen drehen – spannender als Nase bohren. Kribbeln, Kitzeln, Klasse! 23 Jungen und Mädchen der Paul-Gerhardt-Grundschule hätten am Montagmorgen wohl noch Spaß an einer zweiten Runde. Doch nach ihrer Corona-Schnelltest-Premiere müssen die (Not-)-Betreuten in den Unterricht. Dass am Ende alle „negativ“ sind, erscheint nur Schulleiterin Julia Beier und ihren Kolleginnen von Bedeutung. Die atmen fürs Erste erleichtert durch. Wie funktioniert‘s? Beier hat‘s am Wochenende zu Hause im Eigenversuch durchgespielt. Am Montag steht sie vor einem Dutzend Frauen aus OGS und Kollegium, um zu erklären, wie es gleich zu laufen hat. 23 Mädchen und Jungen sind für die Betreuung, die sich jetzt nicht mehr Notbetreuung nennt, angemeldet. 23 Kästchen stehen bereit – mit Namen, Schnelltest und einem Legostein.