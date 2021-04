Nicht ausreichend. So benoteten SPD und Grüne in der Ratssitzung am 25. März das von der Verwaltung vorgelegte Nutzungskonzept für das künftige Bürgerforum. Beide Fraktionen fanden darin vor allem die Belange der Volkshochschule (VHS) zu wenig berücksichtigt, nur fünf Räume waren für sie im Gebäude der Stadtbücherei vorgesehen. Andere Parteien und politische Gruppierungen stießen sich an der für die Stadthalle eingepreisten Vollküche. Nur die CDU hatte keine Einwände, aber auch erkennbar keine Mehrheit auf ihrer Seite. Der Bürgermeister zog daraufhin die Beschlussvorlage zurück und ließ seine Mitar­beiter in den Osterferien „nachsitzen“. Verwaltung hat „Hausaufgaben“ gemacht Inzwischen sind die „Hausaufgaben“ gemacht. Unter der Fe­derführung des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) wurde das Raumprogramm noch einmal „nachgeschärft“, wie ZGM-Leiter Florian Schme­ing es gegenüber unserer Zeitung ausdrückt. Mit dem Ergebnis, das die VHS nun – so jedenfalls der Vorschlag – vier weitere Räume im Kontext des Bürgerforums bekommen soll. Macht in Summe neun. Das wäre die „Mindestanforderung“, so Schmeing, „um den Stephansweg leerzuziehen“.