Nächster Schritt Schließen?

Ahlen. Der Run auf die mobilen Teststationen dürfte jetzt noch weiter zunehmen, erwartet Betreiber Matthias Bußmann: „Wir denken im Moment darüber nach, die Öffnungszeiten auszudehnen.“ Viel Spielraum sei aber nicht mehr. Die Kapazitätsgrenzen seien eigentlich schon erreicht, da jetzt auch Firmenkunden mit auf dem Fahrplan stünden. Mittwochs und samstags stehe das Testmobil in der Stadt. Weitere Tage passten nicht mehr in den Wochenkalender. Bußmann: „Es gibt genügend Geschäfte außerhalb der Innenstadt, die Tests brauchen.“ Der Apotheker betreibt aktuell fünf Testzentren. Zwei in Ahlen, jeweils eins in Beckum, Münster und Bielefeld. Mit Oelde komme jetzt noch ein weiterer Standort hinzu. Von den zusammen täglich 1000 Tests entfällt die Hälfte auf Ahlen; Tendenz steigend. Als stärkste Wochentage nennt Matthias Bußmann den Freitag und Samstag. Durch Probleme in der Zustellung von Schulschnelltests sei es am vergangenen Samstag zu einem regelrechten Ansturm auf das Testzen­trum am Wersestadion gekommen.