„Auch während der Pandemie wird bei der Verbraucherzentrale im Kreis Warendorf hervorragende Arbeit geleistet“, stellte der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendker bei seinem turnusmäßigen Besuch in der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW heraus.

Die Leiterin der Ahlener Beratungsstelle, Judith Spittler , und die beiden Mitarbeitenden Daniela Kreickmann und Joachim Rölfing berichteten dem Abgeordneten über die veränderte Arbeitssituation unter Coronabedingungen. So sei die Beratung ohne den persönlichen Kontakt vor Ort deutlich erschwert. Das Team habe jedoch telefonische und digitale Lösungen gefunden, um die Verbraucherinnen und Verbraucher auch weiterhin gut beraten zu können. „In der Pandemie haben besonders viele Menschen Fragen und bitten die Verbraucherzentrale um Unterstützung. Es ist daher sehr erfreulich, dass Judith Spittler und ihr Team hier auch trotz der Einschränkungen weiterhin kompetente Beratungsangebote machen“, hob Reinhold Sendker laut Pressemitteilung hervor.

Reiserecht in Fokus

In den vergangenen Monaten traten die Verbraucher insbesondere mit Fragen rund um das Reiserecht an die Beratungsstelle heran. Die Verbraucherzentrale reagierte auf die gesteigerte Nachfrage mit der Einrichtung einer landesweiten Corona-Hotline und einer zeitnahen Einarbeitung weiterer Mitarbeiter, um eine optimale Beratung gewährleisten zu können. Aber auch das Thema Energieberatung stand im Fokus. Allein das Heizen mit fossilen Brennstoffen sei, so Sendker, nicht mehr zeitgemäß. Mit der CO-Abgabe ist der Preis für Öl und Gas deutlich angestiegen und werde bis 2025 weiterhin steigen. Demgegenüber stehen finanzielle Anreize für den Einbau moderner Heiztechnologien, die vom Bund gefördert würden.

Präsentkorb als Dankeschön

Zum Abschluss bedankte sich Judith Spittler im Namen ihres Teams für den jahrelangen großen Einsatz Sendkers und überreichte dem Abgeordneten zum Abschied einen Präsentkorb mit regionalen Produkten. Sendker zeigte sich hocherfreut über die Dankesworte und versprach, sich bis zu seinem letzten Arbeitstag für die Anliegen der Verbraucherzentrale einzusetzen.