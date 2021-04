In Zeiten von sekundenschnell verschickten E-Mails und Kurznachrichten per Mobiltelefon spielen handgeschriebene Briefe oder gar Brieffreundschaften kaum noch eine Rolle. Nicht so bei Ingrid Heitkamm. Ihre Freude am postalischen Austausch währt nun schon mehr als sechs Jahrzehnte. Jüngstes Beispiel: eine Grußkarte von Extrembergsteiger Reinhold Messner.