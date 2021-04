Ob sich eine Gründung lohnen könnte, diskutierten jetzt mehrere Elternvertreter in einer Online-Veranstaltung, zu der der JAEB (Jugendamtselternbeirat) eingeladen hatte. Der JAEB ist als stadtweite Interessenvertretung der Eltern, die ein Kind in der Kindertagesstätte oder Kindertagespflege haben, gesetzlich verankert und beispielsweise im Jugendhilfeausschuss als beratendes Mitglied präsent. Die Elternbeiräte vermissen aber bisweilen eine ähnliche stadtweite Einrichtung für die Schulen.

„Uns ist aufgefallen, dass uns oft die Vertreter der Schulen fehlen“, stellte die JAEB-Vorsitzende Belgin Inderwiedenstraße zu Beginn der Veranstaltung fest. Beispielhaft hierfür nannte sie sämtliche Fragen und Anliegen, die den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule oder von der Grundschule zur weiterführenden Schule beträfen. Zudem sei ein übergreifendes Sprachrohr der Schulpflegschaften prädestiniert, um sich beispielsweise bei der Planung von gesamtstädtischen Konzepten im Schulbereich in den entsprechenden Arbeitsgruppen und Ausschüssen aktiv zu beteiligen.

Unterstützung aus der Politik

Eine Stadtschulpflegschaft war auch bereits im Rat Thema. Mit dem Ergebnis, dass das Interesse an den Ahlener Schulen abgefragt werden sollte. Politische Unterstützung für ein etwaiges Gründungsvorhaben signalisierte Ratsfrau Andrea Jaunich (SPD): „Warum gibt es dieses Gremium in Ahlen noch nicht?“ stellte sie die entscheidende Frage in den virtuellen Raum und verwies auf viele Vorteile, wie etwa eine „bessere Vernetzung und Koordination“ der Eltern von Schulkindern. Städte wie Köln oder Bonn hätten aus diesen Gründen seit Langem eine Stadtschulpflegschaft und auch in Hamm sei sie jüngst im Fe­bruar gegründet worden.

„ Man kann Einfluss nehmen und etwas verändern. Man kann Einfluss nehmen und etwas verändern. “ Belgin Inderwiedenstraße

Sollten die Ahlener Eltern da nachziehen? „Während meiner Tätigkeit in der Schulpflegschaft habe ich teilweise festgestellt, dass die Vernetzung fehlt“, äußerte sich Verena Röttger positiv. „Ein gemeinsames Gremium wäre sehr gut“, pflichtete ihr Juliane Beckamp bei.

Warum das sinnvoll sein könnte, hob Belgin Inderwiedenstraße hervor. „Man kann Einfluss nehmen und etwas verändern“, betonte sie. Oftmals gehe es auch einfach darum, der Kommunalpolitik zu signalisieren, dass ein bestimmter Bedarf der Schüler vorhanden sei.

Von Seiten der Stadt Ahlen nahmen zudem Brigga Kazmierczak (Schulverwaltung) und Lisa Kalendruschat als Koordinatorin der Ahlener Präventionskette teil. „Wir verfolgen die mögliche Gründung aufmerksam“, stellte Lisa Kalendruschat heraus. Schließlich benötige man bei der Jugendförderung im Rahmen der Präventionskette das Expertenwissen der Eltern, so dass die Stadtschulpflegschaft eine „große Bereicherung“ wäre.

Auf die abschließende Frage, ob Interesse an der Gründung einer Stadtschulpflegschaft bestehe, äußerten sich die Elternvertreter grundsätzlich positiv. Nach einem weiteren Austausch innerhalb der Elternschaft der einzelnen Schulen soll es ein weiteres Planungstreffen geben, das dann möglicherweise bereits konkrete Gründungsschritte vorbereiten könnte.