Wo der Planierhobel der Ahlener Umweltbetriebe seine Bahnen zieht, sind keine Stolperkanten mehr im Weg. Kein Wunder, dass der gelbe Bauhelfer auf etlichen Wegen in und um Ahlen im Einsatz ist. An einigen Stellen kommen derzeit neue Einsatzflächen hinzu. Schäden durch Wurzeln im Asphalt „In diesem Fall ersetzen wir einen bislang asphaltierten Fuß- und Radweg gegen eine wassergebundene Deckschicht“, sagt Vorarbeiter Dirk Schumacher, der in den vergangenen Tagen den Abschnitt zwischen Dolberger Straße und Lambertistraße betreut hat.