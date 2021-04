Füße federn, die zuletzt in Matsch und Schlaglöcher tappten. Der Werseradweg ist zwischen Stadtpark und Konrad-Adenauer-Ring wieder hergestellt und ließe Räder auch bis zum Westfriedhof rollen, wenn denn am Mittwoch genug Dolomitsand zur Verfügung gestanden hätte. Die Ahlener Umweltbetriebe mussten ihre Arbeit am Vormittag wegen Lieferschwierigkeiten unterbrechen. Teamleiter Dirk Schumacher hofft, an diesem Donnerstag mit Planierhobel und Walze für die letzten Meter zurückkehren zu können. Im Zuge der Werse-Renaturierung war das Wegenetz unter schwerem Gerät aus der Form geraten. Schlamm wurde abgetragen, die Bankette erneuert. Jetzt liegt wasserdurchlässiger Lehmsplitt auf 80 Prozent der Lauf- und Rollfläche.

Bis hierhin reicht am Mittwoch der Dolosand. Fortsetzung folgt...

Im Stadtpark geht es in Kürze mit der ersten Rasenaussaat weiter. „Damit sich kein Unkraut entwickelt und wir im nächsten Jahr eine benutzbare Wiese haben“, schickt Jörg Pieconkowski, Gruppenleiter Grünflächen, dem Start der Parkerneuerung vorweg. Der soll sich im kommenden Frühjahr wieder für Naherholungssuchende öffnen.