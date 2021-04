Auf ins Abitur 2021!

Zittern schon am Vortag der ersten Abiprüfung. Festlichkeit lässt am Donnerstag auf dem Pausenhof des Gymnasiums St. Michael lang durch die Reihen der Damenwelt frösteln. 101 angehende Abiturientinnen und Abiturienten haben auf reservierten Stühlen Platz genommen, um einen Hauch Normalität zu atmen. Unter Masken in teils festlicher Garderobe. Freitag geht‘s weniger aufgestylt weiter – mit der ersten Schriftlichen. Wieder auf Abstand, diesmal in der Aula.

Doch vorab müssen – last minute – 101 Zulassungsbescheinigungen und 101 rote Rosen ihre Adressaten erreichen. Schulleiterin Mechthild Frisch setzt am Business-Tag, der sonst Abschluss der Mottowoche ist, auf das Konzept des Vorjahres – und den Pausenhof. Kein Ausmessen mehr, einfach machen! Der Umweg über die Schulaula muss noch sein. Ein Video informiert, was ab Freitag zu beachten ist, wenn unter strengen Hygieneschutzmaßnahmen die Prüfungen geschrieben werden. Der Englischkurs wird mit 47 Pennälern den Anfang machen. „70 dürften maximal rein“, sagt Mechtild Frisch .

Abi am Gymnasium St. Michael 1/25 101 Stühle stehen auf dem Pausenhof für den Abschlussjahrgang bereit. Foto: Ulrich Gösmann

Weniger freie Plätze lässt der Montag erwarten, wenn Erdkunde, Pädagogik, Sowi und Religion zusammentreffen. Viereinhalb Stunden Zeit stehen den Leistungskursen zur Verfügung, um schriftlich zu liefern – und hinter Masken durchzuhalten. Die Schulleiterin weiß um diese Herausforderung. Deshalb: „OP- statt FFP2-Masken. Damit kriegt man mehr Luft.“ Die große Flügeltür stehe offen. Frisch: „In Notfällen kann man sich dann da auch einmal kurz nach draußen stellen.“ Und sollten Lexika oder Duden gebraucht werden: Sie liegen vorne bereit und werden mit Schutzhandschuhen an den Tisch geholt. Für die Raumordnung gibt es einen Sitzplan, um im Fall der Fälle rückverfolgen zu können. Damit der nicht eintritt, hat die Q 2 bereits am Donnerstag einen Schnelltest durchlaufen, der 48 Stunden gilt. Der ganzen Stufe attestiert die Direktion, ein Maximum an Pandemiebelastung gestemmt zu haben. Dennoch habe – so weit die Rückmeldung aus dem Kollegium – der ganze Unterrichtsstoff vermittelt werden können. Durch den Wegfall von Exkursionen und Studienfahrten habe es bis Dezember sogar mehr Unterricht gegeben. Die Diskussion um den Wegfall der Abiprüfungen sei daher am St. Michael keine. „Sie alle wollen die Prüfungen machen, um ein wertvolles Abi zu haben.“

Festlicher Glanz auf dem Pausenhof - trotz fröstelnder Temperaturen. Foto: Ulrich Gösmann

Darauf schwört auch Schulseelsorger Stefan Bagert mit einem religiösen Impuls in frischer Pausenhof-Luft motivierend ein: „Jetzt noch die letzten Reserven rausholen! Ihr werdet es schaffen!“ Das Abimotto „Don‘t worry, be future“ könne auch zum Lebensmotto werden.

„ Ich denke, dass wir in ein paar Jahren eine Riesenfeier für alle machen werden. Ich denke, dass wir in ein paar Jahren eine Riesenfeier für alle machen werden. “ Schulleiterin Mechtild Frisch

Ob sich die Q 2 im Juni auf dem Pausenhof wieder zusammenfindet, mag Mechtild Frisch noch nicht vorauszusehen. Denkbar sei es, hier die Zeugnisse zu übergeben. Vielleicht auch in der Aula. Das aber hänge vom weiteren Pandemieverlauf ab. Die Abschlussparty hat sie keineswegs abgeschrieben. Ganz im Gegenteil: „Ich denke, dass wir in ein paar Jahren eine Riesenfeier für alle machen werden.“