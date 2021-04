Weder Sperrbezirk noch Beobachtungsbereich: Für Michael Mertenskötter haben die in den vergangenen Wochen im Umland aufgetretenen Fälle von Geflügelpest glücklicherweise keine besonderen Auswirkungen. Der Vertrieb der Eier von seinem Hof an der Walstedder Straße laufe uneingeschränkt weiter. Lediglich für einen Hof in Walstedde, von dem Mertenskötter Freilandeier bezieht, benötigt er derzeit eine Sondergenehmigung, wenn er von dort Lebensmittel transportiert. Läge der Hof im Sperrbezirk, dürften überhaupt keine Eier mehr transportiert werden. Kunden sind nicht verunsichert „Für uns hat sich der betriebliche Alltag nicht groß verändert“, sagt der Geflügelfachmann.