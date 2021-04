Passend zum Frühlingsbeginn startet mit dem ersten Objekt in der Hansastraße auch das Fassaden- und Hofprogramm im Ostenstadtteil wieder durch. Bereits letztes Jahr war das Fassaden- und Hofprogramm sehr gut angelaufen und einige Objekte wurden bereits fertiggestellt, wie das Stadtteilbüro mitteilt.

Bei dem Programm handelt es sich um eine zeitlich befristete Förderung und aus dem Bund-Länder-Programm Soziale Stadt und der Stadt Ahlen. Die Beratung und Antragsstellung läuft über das Stadtteilbüro Süd-Ost am Glückaufplatz. Als Ansprechpartnerin fungiert Quartiersmanagerin Karina Krzewina, die feststellt, „gerade an der Hansastraße ist es gut, das was passiert“. Sie unterstützt auch bei der Antragsstellung und aufkommenden Fragen. Im Wesentlichen werden zum ausgefüllten Antrag drei vergleichbare Kostenvoranschläge benötigt, damit das Stadtteilbüro die Vorprüfung durchführen und die Unterlagen dann an die Stadt als Bewilligungsbehörde weiterleiten kann. Die Unterlagen findet man online, aber auch eine telefonische Beratung unter Telefon 70 21 49 (Stadtteilbüro) ist möglich. Die Unterlagen werden dann zugeschickt. Die finanzielle Unterstützung von Maßnahmen sieht einen maximalen Zuschuss von 50 Prozent der förderfähig anerkannten Kosten zu, wobei diese Kosten pro Quadratmeter maximal bei 48 Euro liegen. „Das ist eine gute Förderung und sorgt sicherlich dafür, dass in den nächsten Jahren das Straßenbild aufgewertet wird“, sagt Hermann Huerkamp. Die Wohn- und Lebensqualität im Stadtteil könne so deutlich verbessert werden.