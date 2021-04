Stadt erweitert Maskenpflicht

Die Stadt Ahlen hat ihre bislang auf 16 Plätzen, Wegen und Straßen geltende Maskenpflicht erweitert. Mit der seit Samstag gültigen Allgemeinverfügung sind Passanten an 23 Orten verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Zusätzlich, so heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt, gilt die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske auf Aktionsflächen wie beispielsweise Bolzplätzen, Dirtbikebahnen, Skateanlagen, Basketballfeldern und Minispielfeldern. Die Allgemeinverfügung ist zunächst befristet bis zum Ablauf des 17. Mai.

Befristet bis zum 17. Mai

In der Begründung heißt es, dass das Covid-19-Ausbruchsgeschehen und die pandemische Lage in Deutschland weiter anhalte. Das Infektionsgeschehen sei zurzeit wieder stark steigend, die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen weit von dem angestrebten Wert von unter 100 entfernt. Die Entwicklung auf dem Gebiet der Stadt Ahlen sei, so die Verwaltung, wieder stark ansteigend und die Sieben-Tage-Inzidenz habe mit 310,5 am 23. April weiterhin deutlich über dem vorgenannten Wert gelegen.

Die in der Allgemeinverfügung geregelten Maßnahmen seien notwendig und mit Blick auf das zu schützende Rechtsgut der Gesundheit der Bevölkerung und zur Abwendung noch umfangreicherer wirtschaftlicher Schäden im Falle einer unkontrollierten pandemischen Entwicklung verhältnismäßig: „Aus diesem Grund werden die Maßnahmen bis zu dem genannten Datum angeordnet, um nach einem möglichen Ende des Lockdowns zu überprüfen, ob weitere, über diese Regelungen hinausgehende Maßnahmen auf dem Gebiet der Stadt Ahlen erforderlich sind.“