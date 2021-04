Als „relativ ruhig“ stuft Silke Fischer vom Ordnungsamt der Stadt die erste Nacht mit Ausgangssperre in Ahlen ein. Obwohl der Ordnungsdienst für diese neue Situation personell aufgestockt wurde, sind nach 24 Uhr nur sieben Menschen angetroffen worden. Alle waren allein unterwegs.

Diejenigen, die angaben, gerade von der Arbeit zu kommen, aber keine Bescheinigung vorzeigen konnten, werden mit einer Anhörung nachträglich befragt. „Das werden wir dann gegebenenfalls auch beim Arbeitgeber nachprüfen“, sagt Silke Fischer. Andere Passanten gaben an, dass sie noch einmal raus wollten und die Zeit vergessen hätten.

Ein Quarantäneverstoß

Zwischen 22 und 24 Uhr hat das Ordnungsamt einige Personen getroffen, die mit dem Hund spazieren oder joggen gegangen sind. „Die waren alleine unterwegs. Also alles in Ordnung“, erklärt Silke Fischer im Gespräch mit unserer Zeitung. Drei Mal seien in diesem Zeitraum allerdings auch Gruppen angetroffen worden, was im Gegensatz zum Joggen oder Spaziergehen ohne Begleitung nicht erlaubt ist. Dazu kamen ein Quarantäneverstoß und elf Maskenverstöße, die am frühen Abend festgestellt wurden.

Im Zuge der verhängten Ausgangssperre, die seit Samstag von 22 bis 5 Uhr gilt, wird der Ordnungsdienst von einem externen Sicherheitsdienst personell verstärkt. So können doppelt so viele Teams eingesetzt werden und die Streifen sind bis tief in die Nacht unterwegs.