Auch in der St.-Bartholomäus-Kirche empfingen am Sonntag Mika Maszyk, Alan Ostrowski , Theresa Becker, Emily Starp, Kian Sabulowski und Karolina Madla ihre Heilige Erstkommunion aus der Hand von Pfarrer Reinhard Kleinewiese.

„Das ist der Höhepunkt und Abschluss der Kommunionsvorbereitung“, sagt Pastoralreferent Ralf Peters . Er hat mit seinen Seelsorgerkollegen dieses Sakrament mit den angehenden Kindern vorbereitet. Coronakonform lief dies meistens digital oder im „Homeoffice“ ab. „Dazu bekamen sie ihre Aufgaben per WhatsApp und konnten sich, mit Abstand und zeitversetzt, andere Aufgaben in ihrer jeweiligen Kirche abholen“, erzählt Pastoralreferent Peters.

„ So wollen wir einen greifbaren und für die Kids nachvollziehbaren Bezug zur Kommunion schaffen. So wollen wir einen greifbaren und für die Kids nachvollziehbaren Bezug zur Kommunion schaffen. “ Ralf Peters

Zur Verdeutlichung hat das Vorbereitungsteam Videos gedreht. Sie leiten die Kinder an, sich mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen. So konnten theologische Sachverhalte kindgerecht und praxisnah dargestellt werden. Zum Beispiel gab es als Kostprobe auf das bevorstehende Ereignis Oblatenreste, dazu ein Video über die Entstehung. „So wollen wir einen greifbaren und für die Kids nachvollziehbaren Bezug zur Kommunion schaffen“, erklärte Ralf Peters.

Was sich vor Corona im überschaubaren Zeitraum um den „Weißen Sonntag“ abspielte, zieht sich pandemiegeschuldet nun über den ganzen Sommer hin. Denn zu den Feiern in der Kirche kommen nun noch etliche Einzelkommunionen. „Die können in der Kirche, aber auch woanders stattfinden“, führt Peters aus.

So haben allein Stadtpfarrer Dr. Ludger Kaulig und Pfarrer Willi Stroband an die 50 solcher Termine. Für diese Form wird gern der heimische Garten genutzt, da hier meist ausreichend Platz ist.