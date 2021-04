Eine Hochzeit mitten in der Pandemie – das gleicht für viele Ahlener einem unmöglichen Balanceakt zwischen dem großen Glück und purer Enttäuschung. Sind Gäste bei meiner Hochzeitsfeier erlaubt? Und was kann man bei erneuten Verschärfungen überhaupt noch machen? Fragen, die sich heiratswillige Paare stellen und oft nur eine Option sehen: Die Absage. Sie verschieben ihre Hochzeit lieber, teils sogar um mehrere Jahre. In der Hoffnung, dann wieder mit vielen Freunden und Bekannten feiern und anstoßen zu können. War 2019 in Ahlen noch ein Hochzeits-Rekordjahr, blieben die sechs Trauzimmer des Standesamtes seit Beginn der Pandemie weitgehend leer. Eine Entwicklung, die sich im Jahr 2021 noch verstärkte. „Es finden zwar Trauungen statt, aber noch weniger als im letzten Jahr“, schildert Standesamtsleiter Ralf Feldmann.