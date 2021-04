Wie wichtig sind Kunst und Kultur für unsere Gesellschaft? Als Regisseur Milan Skrobanek im März 2019 die Produktion seines Dokumentarfilms „Wir und die Kunst“ begann, ahnte der gebürtige Ahlener noch nicht, dass diese grundlegende Fragestellung noch während der Dreharbeiten aufgrund der Corona-Pandemie so stark in das gesamtgesellschaftliche Rampenlicht rücken würde. Sein Impuls für das Projekt war ein persönliches Anliegen. „Ich hatte im Jahr 2018 eine kleine Sinnkrise, bei der ich die Daseinsberechtigung meines Berufes in Frage gestellt habe“, blickt Skrobanek zurück. Tiefgreifende Überlegungen führten zu der Idee, sich in einem Filmprojekt auf Spurensuche zu begeben und vier weitere Künstler über einen längeren Zeitraum zu begleiten.