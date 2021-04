AhlenJesper Juul? Die meisten Menschen, die beruflich nichts mit Pädagogik zu tun haben, werden diesen Namen vermutlich erst mal bei Wikipedia nachschlagen müssen. Nicht so Elisabeth Beier. Der Leiterin der Städtischen Gesamtschule Ahlen ist der 2019 verstorbene dänische Familientherapeut, der einige, wie sie findet, sehr interessante Bücher über Erziehungsfragen geschrieben habe, durchaus ein Begriff.Wie auch anderen Mitgliedern ih­­res Kollegi­ums. Und so kam Jesper Juul in die engere Auswahl für den neuen Schulnamen. Das Rennen aber machte ein anderer Vorschlag: Therese Münsterteicher.