Sein Fahrrad – das ist bei Wilfried Bolinski eigentlich eher ein Schwerlasttransporter. Fast jeden Tag transportiert der 63-Jährige mit dem Drahtesel bis zu acht oder neun randvolle, schwere Plastiktüten. Deren Inhalt? Müll über Müll. Den fischt der passionierte Umweltschützer seit mittlerweile 40 Jahren aus der Ahlener Landschaft. Bei Wind und Wetter. Seine Bilanz: Jeweils mehr als 100 000 Dosen und Flaschen, unzählige Zigarettenkippen sowie vieles mehr. „Ich finde alles, was man auch in der Wohnung hat“, sagt Wilfried Bolinski. Und: Obwohl das Umweltbewusstsein in unserer Gesellschaft seit einigen Jahren zunimmt, ist ein Ende der Mülllawine nicht in Sicht. Elektrogeräte, Möbel, Lebensmittel – einfach alles „Mein Fahrrad war so schwer, dass ich es kaum stabilisieren konnte“, erinnert sich Bolinski an eine seiner letzten Touren, die ihn zu einem kleinen Wäldchen in die Bauerschaft Halene zwischen Ahlen und Sendenhorst führte.