Eigentlich ist es das Ziel eines Tierheims, seine Bewohner so schnell wie möglich in gute Hände weiterzugeben. Was aber, wenn einige Tiere partout nicht vermittelt werden wollen? Angesichts der deutlich entspannteren Lage in der Einrichtung in Tönnishäuschen ist das – zumindest aktuell – kein großes Problem. Christiane Schäfer spricht in diesem außergewöhnlichen Fall von Eddi (6) und Tinky (9). „Wir haben sie schon zwei- oder dreimal in Familien vermittelt“, erzählt die Leiterin des „Mammut-Tierheims“. Doch jedes Mal seien die Mischlingshunde unzufrieden, gar traurig gewesen – und letztlich zurückgebracht worden.