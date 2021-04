Nach dauerhaftem Vandalismus mussten die Heimatfreunde im Vorjahr – vorerst – kapitulieren: Die Verweilzone am Erinnerungsstollen, der an die Blütezeit des Strontianitbergbaus in Vorhelm erinnert, wurde weitgehend abgeräumt. Zu aufwendig war es, die ständig zerstörte Scheibe des Schaukastens, umgeworfene Bänke, Schmierereien und Unrat zu entfernen.

Anleitung von Otto Drügemöller

Jetzt haben tatkräftige Helfer unter der Anleitung von Otto Drügemöller die „Alwine“-Anlage wiederhergestellt. In den vergangenen Monaten waren die Akteure des Heimatvereins immer wieder angesprochen worden, den Platz vor dem imitierten Stollen wieder mit Bänken und Infotafeln auszustatten. Mit Einsetzen des Frühlingswetters ist dieser Neustart nun gelungen. „So können jetzt der Mai und die Ausflügler kommen und genießen“, sagt Ludger Bach, der maßgeblicher Motor des Erinnerungsortes ist und sich seit dem Bau regelmäßig um den vorzeigbaren Zustand kümmert.

Alle Beteiligten und vor allem die vielen Passanten, die diese Anlage gerne nutzen, hoffen nun, dass sich die Mühe lohnt und nicht wieder von Unbelehrbaren mit Füßen getreten wird. Regelmäßige Nutzer der Strontianitstraße und Anwohner haben bereits signalisiert, künftig ein besonders wachsames Auge auf die Stollen-Umgebung zu werfen.

Einst tiefster Stollen im Münsterland

Auf Initiative des Heimatvereins Vorhelm ist jene Erinnerungsstation im Jahr 2016 am Ort des ehemaligen Schachts „Alwine“ als Erlebbarmachung des vor 125 Jahren beendeten Strontianitabbau in Vorhelm entstanden. Die Grube war von Juni 1880 bis Oktober 1891 gerade mal elf Jahre in Betrieb und erreichte eine dafür beachtliche maximale Teufe von 112 Metern. Der Schacht „Alwine“ war damit das tiefste Strontianitbergwerk im Münsterland.

Ende des 19. Jahrhunderts kam es im südlichen Münsterland zu einem wahren „Goldrausch“, als man den Wert des Fundes erkannte. Warum gerade dort das weltweit grüßte Vorkommen an Strontianit auftritt, ist bis heute nicht genau zu erklären. Im Verlauf des „Rausches“ wurden Dutzende von Schächten in den Boden getrieben. Insgesamt arbeiteten mehr als 700 Bergwerke verschiedener Größe – von zwei bis 100 Bergleuten. Der Schwerpunkt lag besonders in Drensteinfurt, Vorhelm und Ascheberg. Jedoch gab es auch in Sendenhorst und dem Kirchspiel einige Gruben.