Besonderheiten rund um den 1. Mai? „Es war eigentlich ruhig“, meldet Silke Fischer von der städtischen Ordnungsabteilung. In der Nacht zu Samstag hätten die Kollegen drei und am Samstag selbst 15 Maskenverstöße geahndet.

Grillzusammenkünfte

Ebenfalls am Feiertag seien Grillzusammenkünfte mehrerer Familien und eine Gruppe fußballspielender Jugendlicher in der Langst aufgelöst worden. Zudem habe es gegen eine alkoholisierte Person an der Nordstraße einen Platzverweis gegeben. In der Nacht zum Sonntag seien zwei Verstöße gegen die Ausgangssperre aufgefallen. Und zwei Partys mit Menschen aus fünf beziehungsweise sechs Haushalten blieben ebenfalls nicht unbemerkt.