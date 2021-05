Uli Bomba hält das Plakat in der Hand: Frühlingsgrün ist es. Darauf die Ankündigung „Märchen außer Rand und Band, Komödie, Theatergruppe St. Ludgeri“. Ja, da war doch was?! Aus dem Hinterkopf schleicht sich eine Erinnerung in die Gegenwart: Der erste Lockdown im März 2020 hatte der beliebten zehnköpfigen Theatergruppe einen Strich durch die märchenhaften Vorstellungen gemacht, die im Bürgerzentrum Schuhfabrik über die Bühne gehen sollten. Und auch der Ersatztermin im Juni dieses Jahres ist bereits gestrichen.