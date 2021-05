Mit einem Lied, das coronakonform in Gebärdensprache gesungen wurde, endete am Sonntag für Leni Laksa, Leni Wonnemann, Sofie Heinz, Jule und Merle Smolibowski, Jan Zymelka, Moritz Schmidt und Maja Bartuli die aufregende Kommunionzeit. In der St.-Marien-Kirche empfingen die Kinder ihre heilige Erstkommunion. Da das Singen in der Kirche zurzeit nicht erlaubt ist, wichen Pfarrer Willi Stroband und Pastoralreferent Ralf Peters auf den Gesang in Gebärdensprache aus.

Übungsdurchgänge

„Jesus Christ you are my life“, lautete der Text des Liedes. „Den habe ich auf dem Weltjugendtag das erste Mal gesehen und gehört“, berichtete Willi Stroband. Es folgten ein paar Übungsdurchgänge, bis die Kinder und ihre Familien die verschiedenen Gebärden nachmachen konnten. So war zum Ende der feierlichen Messe dieses Lied buchstäblich zu sehen.