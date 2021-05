Nach dem Tötungsdelikt am Akazienweg in der Nacht zum 18. März hat ein Richter nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft auch Haftbefehl gegen einen 19-jährigen mutmaßlichen Mittäter erlassen. Der 19-jährige Beschuldigte aus Ahlen ist dringend verdächtig, die Tat zum Nachteil des 21-Jährigen Opfers zusammen mit seinem mittlerweile 21-jährigen Bekannten geplant und ausgeführt zu haben, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster.

Beschuldigter belastete 19-Jährigen

Der 21-Jährige verstarb in Folge zahlreicher Messerstiche in den Oberkörper (wir berichteten). „Der heute 21-jährige Beschuldigte, der sich seit dem 18. März 2021 in Untersuchungshaft befindet, belastete seinen 19-jährigen Bekannten in seiner Vernehmung“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, erließ Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes und ordnete Untersuchungshaft an.“ Der Beschuldigte hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen eingelassen, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.