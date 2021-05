Kleine Kerben knapp unter der Kellerdecke, ein Schild draußen am Klinker: Martin Schneider hat für alle Zeiten markiert, wie hoch das Jahrhunderthochwasser am 3. Mai 2001 an der Eichendorffstraße 5 stand. 20 Jahre danach beginnt auch dieser 3. Mai 2021 in Vorhelm-Bahnhof wieder mit schönstem Sonnenschein. „Am Nachmittag zogen dann aber Wolken auf“, erzählt der 72-Jährige, der am Montagvormittag mit seiner Geschichte daran erinnern will, dass die Flut auch Vorhelm-Bahnhof erreichte. Der Himmel habe sich verdunkelt, die gelblich-braune Färbung nichts Gutes verheißen.