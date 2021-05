Eineinhalb Stunden warten auf ein Kaltgetränk, das vor zehn Jahren Kult war, vom Markt verschwand und nun sein Comeback erlebt: Jetzt steht auch in Ahlens Fußgängerzone die Schlange. Für Bubble Tea im Becher. Über Instagram und Co hatte sich die Nachricht rasend schnell in der Community verbreitet. Bis in den Dienstagabend stand die Schlange. Zunächst im willkürlichen Zick-Zack, dann in geordneter Reihe. „Wir haben später noch einen Sicherheitsdienst hinzugeholt“, sagt Bao Khanh Le. Überrascht habe ihn der Ansturm aber nicht. Der Ahlener outet sich am Mittwoch als der, der zu seiner Berliner Zeit das Getränk als erster nach Deutschland importiert habe. Damals noch unter dem Namen Mr. Bubble. Mit im Boot der Lizenznehmer zwei weitere Partnergesellschaften.