In Bewegung mit Teqvoly und Indiaca

Auch an der Fritz-Winter-Gesamtschule ist in Zeiten von Corona nichts mehr wie zuvor. Vor allem der Sportunterricht hat mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Nun gibt es ein neues Sportangebot.

Zu Beginn der Pandemie war der Sportunterricht in der Schule komplett verboten, mittlerweile ist er zumindest in der Oberstufe im zwölften und 13. Jahrgang unter Hygienemaßnahmen erlaubt. Die Sport-Leistungskurse dürfen sich auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten, für die Grundkurse ist Hallensport aber noch immer untersagt. Sie müssen in Klassenräume ausweichen oder unter freiem Himmel Sport treiben.

Da ist von Seiten der Sportlehrerinnen und -lehrer sehr viel Kreativität gefragt. Die Fachschaft Sport der Fritz-Winter-Gesamtschule findet es besonders in Zeiten von Corona wichtig und sinnvoll, dass sich die Schülerinnen und Schüler körperlich betätigen können.

Kontaktfreie Sportarten

Diese Möglichkeit, so die Schule, sei den Kindern im vergangenen Jahr quasi komplett genommen worden und diese sportliche Bewegung fehle ihnen. Mit tatkräftiger Unterstützung der Schulleitung konnten Sportgeräte und -materialien angeschafft werden, die vor allem kontaktfrei und sowohl im Freien als auch bei schlechtem Wetter im Klassenraum stattfinden können.

Zum einen wurden drei Teqvoly-Tische gekauft, die sehr vielseitig einsetzbar sind. Teqvoly kann als Variante für das Volleyball- und Handballspiel gesehen werden. So kann zum einen das Volleyballprofil in der Oberstufe erweitert und zum anderen können die Kooperationen mit dem Handballverein ASG noch vielseitiger gestaltet werden.

Die Traditionssportart aus Münster: Die Jugendlichen spielen Tennis mit einem Speckbrettschläger. Foto: Fritz-Winter-Gesamtschule

Der neue Volleyballtrend: Beim Teqvoly spielen die Jugendlichen Volleyball mit einem Tisch. Des Weiteren ist die Gesamtschule nun im Besitz von zwei mobilen Kleinfeld-Tennisnetzen, sodass man überall auf dem Schulgelände Tennis oder Speckbrett spielen kann. Das kommt auch der Kooperation mit dem Tennisverein ATC Ahlen zu Gute.

Trendsport Beach-Tennis

Die Trendsportart Beach-Tennis kann auch auf dem Schulgelände gespielt werden. Dazu können die beiden Beachvolleyballfelder neben der Friedrich-Ebert-Halle genutzt werden. Auch diese Variante vom Tennis kann als sinnvolle Ergänzung für die Tenniskooperationen gesehen werden.

Eine weitere Vergrößerung des Sportangebots stellen die Sportarten Indiaca, Spikeball und Crossminton dar, die die Schülerschaft von nun an kennenlernen und vertiefen kann. Wenn das Wetter mal nicht mitspielt, dann können vier neue Mini-Tischtennistische für die Klassenräume genutzt werden, um Tischtennis zu spielen.

Strandfeeling: Beim Beach Tennis muss der Ball volley über das Netz in das gegnerische Feld gespielt werden. Foto: Fritz-Winter-Gesamtschule

„Die Pandemie macht kreativ! Uns ist wichtig, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler endlich auch wieder sportlich betätigen können. Es ist schön zu sehen, dass sie einfach Freude an der Bewegung haben. Außerdem ist unser Sportangebot nun auch für die Zukunft noch breiter und vielseitiger aufgestellt“, freut sich Sportlehrer Daniel Gödde über die neuen sportlichen Möglichkeiten an der Fritz-Winter-Gesamtschule.