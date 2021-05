Per Allgemeinverfügung hat das Land am Mittwoch die Anordnung der Schließung von Schulen und Kitas im Kreis aufgehoben.Damit kehren laut einer Mitteilung der Stadt die Kitas auch in Ahlen bereits ab Freitag (7. Mai) zurück in den eingeschränkten Regelbetrieb. Die Schulen starten am Montag (10. Mai) wieder mit dem Wechselunterricht.

Ab Samstag (8. Mai) wird auch das Einkaufen mit Termin („Click & Meet“) in den Geschäften wieder möglich sein, wie Kreissprecherin Kerstin Butz auf Anfrage bestätigte. Voraussetzung ist die Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Tests (nicht älter als 24 Stunden). Das gilt nicht für vollständig geimpfte oder genesene Personen.

Weiter Gültigkeit haben die Ausgangsbeschränkungen in der Zeit von 22 bis 5 Uhr. Sie können erst aufgehoben werden, wenn die Inzidenz unter 100 sinkt und an fünf aufeinander folgenden Werktagen auch bleibt. Am Donnerstag betrug der Wert für den Kreis Warendorf 131.