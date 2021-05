Der Name hatte mehr erwarten lassen: „Der Lolli schmeckt eklig“, ruft Belinay frei heraus. Wie weichgekaute Watte. Und auch andere aus der 4a der Diesterwegschule trauern dem gemeinschaftlichen Nasenbohren aus der Notbetreuung doch tatsächlich hinterher. Lustig sei‘s gewesen. Und spannend. Schulleiterin Antonia Heringloh lässt sich davon nicht weichkauen. Der Lollitest sei sicherer. Eben PCR. Ihre Grundschule lutscht sich neugierig in den Montag, weil die Lieferung pünktlich ankam. Andere in Ahlen noch nicht. Für sie beginnt der Wechselunterricht mit Nasenkribbeln.